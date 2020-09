© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre difensori centrali. Non uno in meno. È questo l’obiettivo di Fienga e De Sanctis anche alla luce della scelta di Fonseca di continuare con la difesa a tre. Prima però ci sono da piazzare Fazio (Villarreal, Fiorentina e Cagliari il ventaglio di scelta per l’argentino) e Jesus (ha un accordo con il Genoa) che si aggiungeranno a Cetin (già in prestito al Verona) e Kolarov (promesso sposo dell’Inter). Una volta poi ufficializzate le cessioni di Schick (26+2) al Bayer Leverkusen e quella di Karsdorp all’Atalanta (accelerazione improvvisa ieri: 1 milione più obbligo di riscatto a 7 che garantirà di pareggiare l’uscita per Ibanez) inizieranno le grandi manovre in entrata. L’obiettivo principale è riprendere Smalling che ieri era presente al Trafford Training Center, dove i calciatori del Manchester United si sono recati per sottoporsi al tampone. Quello di riportare l’inglese a Roma è un pallino del Ceo che, convinto di riuscirci, nelle settimane scorse ha lasciato che Vertonghen firmasse con il Benfica. Qualcosa si deve però sbloccare visto che le parti sono ferme ormai da più di un mese sulle rispettive posizioni: 14 milioni l’offerta e 20 la richiesta.ASSE ROMA-NAPOLIIl secondo nome potrebbe uscir fuori dalle grandi manovre che vedono coinvolti Napoli e Roma. A Trigoria si punta Milik, offrendo Under, Riccardi e 10 milioni. De Laurentiis però vuole anche Veretout e per il centrocampista più il turco mette sul piatto - oltre al centravanti - anche il cartellino di Maksmimovic. Ma c’è di più. Perché ad entrambe le società è stato offerto l’argentino Marcos Senesi, classe ‘97, ex San Lorenzo e ora al Feyenoord al quale è bastato il primo anno in Olanda (tra l’altro nemmeno concluso per il Covid-19) per essere premiato come miglior difensore dell’Eredivisie. Centrale mancino, abile nel gioco aereo e nell’impostazione, ha concluso la scorsa stagione con 16 presenze e 1 gol. La valutazione si aggira sui 15 milioni. Tornando a Maksmimovic il profilo è da tenere sotto osservazione. Il suo agente infatti è Ramadani, lo stesso di Under. Ma non solo. A Trigoria intendono rinsaldare i rapporti con l’influente manager che ha in Premier una fitta rete di contatti che potrebbe rivelarsi una meta per i tanti esuberi di Trigoria. Senza dimenticare che, qualora la trattativa per Milik non si sbloccasse, nella sua scuderia ci sono attaccanti con le valigie pronte. Alcuni costosi ma disponibili a viaggiare in prestito. Il riferimento è a Jovic (Real Madrid). Altri più accessibili come Azmoun (Zenit). Discorsi futuribili. Il presente si chiama Smalling. Al quale aggiungere due tra Maksmimovic, Senesi o l’argentino Patricio Nehuen Perez, classe 2000, di proprietà dell’Atletico Madrid che la scorsa stagione ha giocato con il Famalicao nella Liga portoghese. Un profilo alla Sabatini che ieri è tornato sul suo rapporto con Pallotta: «Non si è innamorato di Roma e della Roma. Non si fa calcio senza amore e passione. Un mio ritorno? Ho già un impegno con Bologna e con Saputo». Un passaggio anche su Dzeko: «Spero che non vada alla Juve, anche se è giusto che faccia ciò che ritiene più giusto per la sua carriera. Da capitano però non lo farei». A tal proposito, ieri l’agente del bosniaco si è incontrato con l’Inter. Ufficialmente per definire il rinnovo di Padelli ma appare improbabile che non si sia parlato di Edin che ha già raggiunto un’intesa biennale con la Juventus ma è bloccato da Milik. Vicenda che permette a Paratici di lavorare a fari spenti su altre piste (Suarez-Zapata). Mentre continua il via-vai di persone legate allo staff di Friedkin nella sede dell’Eur, sarà la Sambenedettese, il primo avversario sabato in amichevole per Fonseca.