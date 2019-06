La Roma Under 15 è diventata campione d’Italia battendo i pari categoria del Milan 2-0 (52’ Koffi, 56’ Cherubini). I ragazzi allenati da mister Tugberk Tanrivermis (portato a Trigoria da Monchi) hanno ricevuto anche le congratulazioni del presidente Jim Pallotta: «Complimenti ai ragazzi e allo staff dell’Under 15 per aver battuto il Milan in finale», è il tweet dell’imprenditore statunitense.





