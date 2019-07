La Roma ufficializza Pau Lopez: «Impossibile dire no». Al Betis 23,5 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pau Lopez è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma, il club rende noto di aver acquistato a titolo definitivo dal Real Betis i diritti alle prestazioni sportive del portiere, a fronte di un corrispettivo fisso dimentre con il calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024. «È quasi impossibile dire di no ad un club come la Roma. Questo rappresenta un passo in avanti importante nella mia carriera. Sono felice della fiducia riposta in me da questo grande club: mi sento pronto ad affrontare questa nuova sfida», ha dichiaratoCresciuto nel settore giovanile dell’Espanyol, con cui ha esordito in Prima Squadra nel 2014-15, Pau Lopez ha collezionato 78 presenze in tre stagioni con i catalani, prima di passare la scorsa estate al Betis Siviglia con cui è sceso in campo 35 volte. In totale ha raccolto 100 gettoni in Liga.A fare gli onori di casa il ds Petrachi: «Sono molto soddisfatto dell’arrivo di Pau Lopez in squadra. Pur essendo un ragazzo ancora molto giovane vanta cento presenze in un campionato estremamente competitivo come la Liga. Sono convinto che potrà fare bene anche da noi e crescere molto grazie allo staff di mister Fonseca».