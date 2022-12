La Roma in trasferta all'esame Wolfsburg, Spugna:«Sarà importante rimanere in partita»

Inizia il girone di ritorno di Champions League e la Roma affronta la trasferta più difficile, quella sul campo del Wolfsburg. All'andata, a Latina, è finita 1-1. Ma questo non vuol dire nulla, perché contro c'è una delle squadre più forti d'Europa. «La partita dell'andata ci ha detto che ce la possiamo giocare con tranquillità e serenità. Ed era la cosa più importante. Ci aspetta una sfida molto difficile - ha detto Spugna in conferenza stampa - in uno stadio importante, contro una delle più forti d'Europa. Ragiono partita dopo partita e non penso alla Juventus». Sì, la Juve: domenica al Tre Fontane arrivano le bianconere che sono a -6. Ma quest'anno lo scudetto si decide con la poule alla fine, e forse in casa Roma, per questo, c'è un poco di amarezza. Ma nella mente c'è solo la sfida alle tedesche, poi si vedrà. «Abbiamo sofferto all'andata, com'è giusto che sia, ma nonostante questo abbiamo fatto nel primo tempo, e nonostante il vantaggio, quello che avevamo pensato. Sarà importante riuscire a rimanere in partita. Abbiamo anche avuto la possibilità di fare male in alcune occasioni al Wolfbsburg» ha sottolineato Spugna, che poi ha chiuso così:«Dobbiamo continuare così perché possiamo scrivere una pagina importante di storia».

Insieme al tecnico c'era Valentina Giacinti: 10 gol in stagione, 4 in Champions League. A segno in ogni gara. «Non mi aspettavo un inizio di stagione così, ma quando sono venuta alla Roma sapevo di venire in una squadra forte con delle compagne importanti. A Roma sto bene. Non pensiamo al campionato, e anche la puole scudetto è una cosa che dà un poco di pepe al campionato. Se riuscissimo a vincerlo vorrebbe dire che saremo state le più forti».