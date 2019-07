La Roma soffre, ma vince: 3-1 alla Ternana, doppietta di Under

Ultimo aggiornamento: 20:11

La Roma vince la sua quinta e ultima amichevole acontro la Ternana (Serie C) per. Rossoverdi in vantaggio connel primo tempo, nella ripresa la squadra di Fonseca pareggia e raddoppia cone chiude conPer la prima volta nel corso delle amichevoli pre stagionali la Roma è apparsa in difficoltà andando in svantaggio nella prima frazione di gioco. Dopo il test vinto contro il Rieti in mattinata per 7-0, Fonseca mette in campo la stessa squadra che ha giocato gli ultimi 20 minuti, sono presenti almeno 5 titolari che la prossima stagione saranno utilizzati con continuità. I giallorossi in alcuni spezzoni della gara sono apparsi in difficoltà in fase di pressing e di impostazione, anche grazie a una buona prestazione della Ternana (ha cominciato la preparazione atletica il 14 luglio). I rossoverdi hanno trovato il gol al 14’ dopo una punizione battuta da Mammerella che si è infranta sulla traversa, Defendi si è fatto trovare pronto e ha spinto in rete la ribattuta. La Roma ha provato a cercare il pareggio con Pastore che ha messo a segno dei passaggi interessanti, ma che non sono stati concretizzati da Perotti prima e da Under poi. Nel secondo tempo anche un’azione personale del Flaco in cui ha dribblato due avversarsi in area, ma al momento della conclusione è stato fermato dalla difesa.Il pareggio della Roma è arrivato al 51’ grazie a Under che ha sfruttato la ribattuta del portiere su un suo tiro da distanza ravvicinata. Insufficiente la prova di Diawara in cabina di regia, il guineano sta prendendo confidenza con le direttive di Fonseca. Così come quella di Schick rimasto in ombra senza offrire spunti decisivi. Il raddoppio della Roma è arrivato grazie a un cross di Kolarov di rabona, Salzano l’ha toccata di testa ma servendo Under che ha segnato il raddoppio giallorosso. Al 72’ Fonseca ha buttato dentro la “Roma 2”: Karsdorp, Mancini, Fazio (unico reduce) e Spinazzola in difesa; mediani Nzonzi e Santon; sulla trequarti Zaniolo, Antonucci, Kluivert; in attacco Defrel che segna il 3-0 finale su assist di Spinazzola. Sono rimasti a riposo Dzeko (problema muscolare), Veretout e Pellegrini (ritardo di condizione), Gonalons e Riccardi. Nel finale arriva anche la terza rete di Defrel.14′ Defendi (T), 51′ e 62′ Under, 90′ Defrel (R): Pau Lopez (Mirante 46′); Florenzi (Karsdorp 72′), Fazio, Juan Jesus (Mancini 72′), Kolarov (Spinazzola 72′); Cristante (Santon 72′), Diawara (Nzonzi 72′); Under (Zaniolo 72′), Pastore (Antonucci 72′), Perotti (Kluivert 72′); Schick (Defrel 72′).: Fonseca.: Iannarilli (Tozzo 46′); Nesta, Suagher (Bergamelli 60′), Sini (Russo 60′), Mammarella (Mucciante 60′); Salzano, Proietti (Mennini 86′), Defendi (Argento 46′); Furlan (Boateng 60′); Marilungo, Ferrante (Vantaggiato 60′): Vitali, Onesti, Pavanello.: Fabio Gallo