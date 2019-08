La Roma risponde a Urbano Cairo: «Mai contattati giocatori del Torino»

«In merito alle dichiarazioni del presidente del Torino FC Urbano Cairo, riportate da alcuni organi di stampa, la Roma precisa di non aver mai contattato alcun calciatore del Torino e di non essere interessata ad alcun tesserato della società granata». È questa la nota diffusa dal club giallorosso all’indomani delle dichirazioni del presidente del Torino Ubano Cairo riguardo a un interessamento di Petrachi su Nicolas Nkoulou: «C’è un impegno scritto con la Roma che per ogni nostro calciatore che contattano devono pagare una penale da 900 mila euro. Se arriveranno questi soldi? Non lo so, quasi quasi che li contattino e noi non glieli vendiamo così prendiamo multipli di 900 mila euro».





