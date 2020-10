La Roma Primavera umilia la Lazio nel derby: 4-0

Senza storia, al Fersini, il derby Primavera: la Roma di De Rossi ha umiliato la Lazio di Menichini, nel punteggio (4-0) e nel gioco. E' il 5° successo di fila dei giallorossi, sempre in controllo del match. I gol: al 21' Providence, al 6' st Milanese, al 27' st Tripi e al 29' st Ciervo. Grande prestazione di Zalewski (classe 2002), trequartista italo-polacco (nato a Tivoli, è a Trigoria dal luglio del 2019). Nel finale (già sul 4-0), in porta con i biancocelesti, Mattia Peruzzi (classe 2002), figlio di Angelo, cresciuto nella Roma e protagonista poi nella Lazio (ed ex anche del Verona, della Juve e dell'Inter).

© RIPRODUZIONE RISERVATA