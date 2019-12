È sempre più vicina la cessione delle quote di As Roma Spv llc di James Pallotta al gruppo Friedkin che rileverà la Roma per 780 milioni di euro. I due imprenditori hanno ripreso le trattative l’antivigilia di Natale e proprio in queste ore avrebbero trovato il definitivo accordo. L’ufficialità arriverà a borsa chiusa oggi o al massimo domani dopo le 18 con un comunicato che verrà diffuso proprio dal club giallorosso.

