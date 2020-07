La Roma non rinnova il contratto a Sebino Nela: non sarà più dirigente della squadra Femminile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Roma non rinnova il contratto a Sebino Nela diventato nel 2019 dirigente della società al seguito della prima squadra Femminile. I dirigenti hanno deciso di allontanare il terzino del secondo scudetto giallorosso successivamente allo stop al campionato Femminile avvenuto dopo l’epidemia di Covid-19. Sebino Nela era nella Roma già dal 2016 e ricopriva la carica di Supporter Liaison Officer (SLO), un ruolo utile ad agevolare la comunicazione tra società e tifosi. Un 2020 da dimenticare per Nela che a inizio anno ha raccontato la sua battaglia contro il tumore: «Due anni e mezzo di chemio non sono uno scherzo. Ho visto la morte in faccia. Ho metabolizzato questa cosa. Non so quante volte mi sono ritrovato di notte a piangere nel letto. Ci ho pensato un miliardo di volte. E sai che ti dico, se domani dovesse succedere, ‘sti ca** Ti parte un film di tutto quello che hai fatto, il bene e il male. Alla fine, sono soddisfatto della persona che sono. Non ho rimpianti, posso morire anche domani», ha detto in una recente intervista. Sebino in queste ore sta accusando il colpo e ha scelto di non rilasciare dichiarazioni nell'immediato, ma con il tempo, una volta metabolizzato il dolore, racconterà cosa è successo nella Roma il perché di una scelta che all'apparenza sembra inspiegabile.