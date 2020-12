Nell’ottica di un ridimensionamento degli ingaggi, Dan e Ryan Friedkin hanno provato a portare Bryan Reynolds a Trigoria. Il terzino di 19 anni del Dallas è il profilo ideale per la Roma che verrà: ottime prospettive, stipendio basso e buon rapporto qualità/prezzo. La trattativa è stata impostata da Ryan Friedkin che era riuscito a strappare l’ok del club statunitense per 7,5 milioni. A frenare tutto, però, sono stati i costi di intermediazione giudicati eccessivi dai nuovi proprietari giallorossi. La Roma si è guardata intorno e ha parlato anche con l’agente di Frimpong (Marco Abreu lo stesso di Fonseca), ma la richiesta di 15 milioni del Celtic ha congelato la trattativa. È stato sondato il terreno anche per Soppy classe 2000 del Rennes e Hysaj (ha lo stesso agente di Veretout), ma il difensore albanese del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2021 e, quindi, non sarebbe conveniente trattarlo a gennaio. In porta piace Sirigu, ma non sono arrivate offerte per Pau Lopez e senza la sua cessione non sarà possibile ingaggiare un nuovo portiere. Capitolo rinnovi: il primo nella lista è Mirante (scadenza giugno 2021), indispensabile sia per le sue qualità sia per la sua capacità di fare spogliatoio; in seconda battuta arriverà quello di Pellegrini a cui sarà cancellata la clausola rescissoria, adeguato lo stipendio e prolungato il contratto; in contemporanea o quasi la firma di Mkhitaryan fino al 2022 e, più avanti, l’adeguamento e prolungamento di Zaniolo (a gennaio riprenderà a correre). Ad occuparsene sarà Tiago Pinto, in isolamento almeno fino al 31 dicembre perché risultato positivo al Covid-19.



EDIN A SARAJEVO

Martedì la squadra riprenderà ad allenarsi. Dzeko ha trascorso le vacanze a Sarajevo con la famiglia (uno dei pochi a lasciare Roma), Spinazzola ha sposato la sua Miriam a Foligno, mentre Villar e Mayoral sono rientrati in Spagna.

