La Roma è in finale di Coppa Italia per il secondo anno di fila. Battuto l'Empoli

La Roma è in finale di Coppa Italia. Per il secondo anno di fila. E domani aspetta la Juventus, che ha vinto la sfida di andata con il Milan per 6-1 e deve solo certificare la qualificazione. Al Tre Fontane la squadra di Spugna batte l'Empoli 2-0. Decidono due difensori: Soffia nel primo tempo, capitan Bartoli nella ripresa. La gara - si partiva dall'1-0 dell'andata - poteva nascondere delle insidie. Ma la Roma ha dimostrato di essere una grande squadra, mentalmente pronta a giocarsi la finale contro le bianconere che stanno per vincere il quinto scudetto di fila. Bello il gol di Soffia, col mancino dal limite. Solito colpo di testa invece di Bartoli nel secondo tempo. Tutto semplice. Il prossimo weekend per la Roma potrebbe arrivare una storica qualificazione alla Champions League. A due giornate dal termine del campionato sono 5 i punti di vantaggio sul Milan. Manca poco, insomma, per brindare. Poi testa alla finale. C'è da difendere il titolo. C'è da difendere la prima Coppa conquistata nell'era Friedkin. Questa Roma ce la può fare.