La Roma femminile Primavera è campione d'Italia: centrato il double, battuta la Juventus in finale

La Roma femminile Primavera è campione d'Italia. Per la quarta volta di fila. Contro la Juventus la squadra di Viglietta vince 2-0 e si conferma anche per l'anno prossimo col tricolore sul petto. Incredibile. Un'annata davvero meravigliosa per il comparto femminile del club giallorosso che dopo tre scudetti, la scorsa estate, aveva deciso di cambiare, dando a Melillo il via libera. Il tecnico si è accasato alla Ternana ma nonostante il cambio tecnico il copione non è per nulla cambiato.

Per la quarta volta consecutiva è la Juve la vittima della Roma. Questa volta, nella final four di Milano, l'ultimo atto finisce 2-0: la decidono le reti di Giada Pellegrino Cimò, classe 2006, e la zampata di Nina Kajzba, una che già fa parte della rosa di Spugna e che ha segnato anche due reti in Coppa Italia, quella delle grandi, in questa stagione.

Nulla da fare, nemmeno questa volta, per le bianconere. Non riescono proprio ad avere la meglio contro la Roma. Che adesso, ovviamente, spera di concludere l'opera nella finale di Coppa Italia prevista a Salerno il prossimo 4 giugno. Sarebbe la classica ciliegina sulla torta. Ma in ogni caso, per riprendersi da questi colpi, le bianconere avranno bisogno di molto tempo.