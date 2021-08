Roma, successo da grande a Salerno: paziente, matura e spietata. In stile Mou

Domenica 29 Agosto 2021, 23:40

La Roma fa la grande all'Arechi. Cioè si comporta da big. E sulla sofferenza di metà partita costruisce il suo show nella ripresa. La Salernitana crolla (0-4), dopo aver alzato il suo muro fino all'intervallo. La fatica giallorssa, quindi, è stata premiata. Ma oltre lo sforzo degli interpreti scelti da Mourinho per la seconda partita di campionato, va elogiato l'atteggiamento degli stessi. Hanno continuato ad attaccare con pazienza, senza mai innervosirsi. E soprattutto hanno cambiato copione, lasciando il solito contropiede e sostituendolo, nella notte sul Golfo, con il possesso palla. La superiotà, mai vista da quando c'è Mou in panchina, ha addirittura toccato l'ottantacinque per cento.

SALTO IN ALTO

La Roma, quarta vittoria nelle quattro partite ufficiali, è a punteggio pieno in campionato: 6 punti come la Lazio, l'Inter, il Milan e il Napoli. Ecco perché il successo di Salerno è significativo. Ha permesso ai giallorossi di restare con il gruppo che vuole entrare in zona Champions e di staccare rivali di primo piano come l'Atalanta e la Juve. Hanno dominato nel primo tempo e si sono presi il match nella ripresa. Lo hanno comunque sempre controllato, senza farsi condizionare dal 5-4-1 di Castori che ha preferito difendersi fin dal fischio di inizio. Rui Patricio non ha fatto nemmeno un intervento e per la seconda gara di fila non ha incassato gol.

GOL E SPETTACOLO

L'esibizione è quella della ripresa. L'uno-due di Pellegrini e Veretout al rientro in campo. La partita è finita subito. Splendida l'azione del gol del francese. Poi Abraham, calciando dal limite, ha festeggiato la sua prima rete italiana. Il poker con il tiro a giro di Pellegrini (doppietta, dunque, per il capitano). I gol proprio davanti al settore ospiti con mille tifosi romanisti a godersi il tiro al bersaglio dal vivo.