Roma, adesso Fonseca si gioca il posto in Europa League

La frenata di Reggio Emilia, inaspettata e deludente, potrebbe essere fatale a 9 giornate dalla conclusione del torneo. La Roma, pareggiando 2-2 contro il Sassuolo, scivola al 7° posto. L'Atalanta quarta è a più 7, il Napoli quinto a +5. Addirittura c'è il sorpasso della Lazio che, già a +2, deve recuperare la partita casalinga con il Torino. La zona Champions, insomma, è sempre più lontana e l'obiettivo quasi fallito. I Friedkin cominciano a tirare le somme: Sarrii è da tempo in rimonta su Allegri. Fonseca può invece salvare il posto solo se vincerà l'Europa League. Giovedì l'andata dei quarti contro l'Ajax ad Amsterdam:

PRESTAZIONE IN ALTALENA

La Roma ha contato assenze importanti in questo viaggio: Ibanez, Smalling, Villar e Mkhitaryan. Ma ancora più pesanti quelle del Sassuolo: Ferrari, Locatelli, Berardi e Caputo. Il 4-2-3-1 di De Zerbi è stato, però, più continuo. Fonseca ha dovuto rivedere in corsa il sistema di gioco: al 20' del 1° tempo, la modifica, lasciando il 3-4-2-1 per il 4-4-2. Karsdorp e Spinazzola terzini, davanti a loro Peres ed El Shaarawy per fermare soprattutto la catena di sinistra con Boga e Rogerio quasi imprendibili. I giallorossi, spaesati all'inizio, hanno trovato più equilibrio. Dopo il palo di Maxime Lopez, il fallo di Marlon su Perez in area per il rigore del vantaggio trasformato da Pellegrini. mayoral sbaglia il gol del raddoppio e l'errore sraà fatale.

SENZA CONCENTRAZIONE

Nuovo assalto del Sassuolo dopo l'intervallo. Pau Lopez, già bravo su Djiuricic nel 1° tempo, salva su raspadori. A seganre il pari è Traorè, di petto, su torre di Djiurcic dopo l'angolo di Boga. La Roma soffre le accelerazioni sulle fasce. Ma va di nuovo in vantaggio con l'affondo di Spinazzola che fa segnare a Peres la prima rete in questo campionato. I giallorssi, però, continuano a sbandare. Distratti e imprecisi. Anche il vento sembra infastidirli. Entra Veretout per El Shaarawy e per il ritorno al 3-4-1-2. In campo anche Dzeko per Mayoral. Decisivo, però, è l'ingresso di Oddei che approfitta della dormita in blocco della difesa di Fonseca: Spinazzola, Mancini, Cristante e Karsdorp. Cross per Raspadori che fa centro e spinge la Roma al 7° posto

Ultimo aggiornamento: 17:55

