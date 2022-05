La Roma è in Champions League, battuta 8-0 la Sampdoria. E la Juve vince lo scudetto

Sabato 7 Maggio 2022, 16:43

di Giuseppe Mustica

La Roma è nella storia. La squadra di Spugna batte 8-0 la Sampdoria è vola in Champions League, conquistando l'accesso alla massima competizione europea con un turno d'anticipo. Traguardo meritato, arrivato dopo il quindicesimo risultato utile di fila. La partita la Roma l'ha messa subito in discesa, com'era giusto che fosse, spaccandola al minuto 8 con Serturini, e chiudendola nel primo tempo con le reti di Pirone - doppietta bellissima - e di Giugliano. Poi, nella ripresa, i sigilli di Paloma Lazaro (decimo centro in stagione), Beata Kollmatts al primo centro in giallorosso, il gol a porta vuota di Haug e quello di Bartoli. La capitana non poteva mancare l'appuntamento.

Traguardo storico per le giallorosse, che ancora si devono giocare anche la finale di Coppa Italia con la Juventus - che oggi ha vinto lo scudetto, il quinto di fila - e che adesso guardando con enorme soddisfazione al futuro. Un futuro che dovrà portare investimenti e tutto quello che serve per stare ai massimi livelli. Intanto la squadra si gode la festa. Com'è giusto che sia. Ma la stagione non è finita.