Dal punto più basso della gestione Fonseca a quello che deve rappresentare, gioco-forza, il trampolino di lancio in ottica quarto posto. Di mezzo - 248 giorni dopo - c’è sempre la Sampdoria. La stessa squadra che obbligò i giallorossi ad uno dei pomeriggi più tristi della stagione. Perché si può perdere a Reggio Emilia contro il Sassuolo entrando in campo soltanto nella ripresa, in casa con il Torino o con il Bologna dopo aver sprecato molto ma pareggiare 0-0 senza praticamente mai tirare in porta, contro una squadra allo sbando che soltanto tre giorni aveva cambiato tecnico (Ranieri per Di Francesco) ed era reduce da 6 sconfitte nelle prime 7 giornate con 16 reti subite, se non è un record poco ci manca. Di colpo a Marassi, lo scorso 20 ottobre, la Roma sembrava non esserci più. Nella rosa, rasa al suolo dagli infortuni (in quella partita out Cristante e Kalinic con Dzeko in maschera buttato nella mischia a gara in corso, nonostante il parere contrario dei medici alla luce dell’operazione al naso), e, aspetto addirittura più allarmante, nel gioco. Una squadra involuta, che registrò il terzo pareggio di fila, scivolando a 3 punti dal quarto posto e a -1 nel paragone con il raccolto dopo 8 giornate del campionato scorso.ZERO ALIBI E CONTESTAZIONEOggi, dopo il successo dell’Atalanta, i punti dal traguardo Champions sono diventati 6 (virtualmente 7 con gli scontri diretti a sfavore), la squadra è sempre quinta e quel -1 è diventato +1.Non basta però. Serve un’accelerazione importante nelle ultime 12 gare che rimangono. «Senza coraggio, non andiamo da nessuna parte» la sintesi del discorso che venne fatto lunedì 21 ottobre alla squadra. E la linea guida, per questo rush finale, rimane sempre quella. Perché per recuperare il gap dall’Atalanta (che equivale ad un handicap di 2 gare e mezzo) si deve sbagliare il meno possibile. Ne è convinto Paulo che intervenendo a Sport Tv in Portogallo ha lanciato la sfida: «Siamo pronti. È chiaro che senza i tifosi appassionati della Roma, giocare allo Olimpico sarà difficile, ma la preparazione è quasi la stessa. Domani ci alleneremo allo stadio, per il resto non c’è niente di molto diverso da una partita normale». Nessun alibi quindi. E dire che il portoghese potrebbe sventolarne diversi. Dall’addio travagliato di Petrachi ai mugugni interni (esternati via social da Jesus o da chi, come l’ex dirigente Tempestilli, ora alla Reggina, ha definito Trigoria «un manicomio»), da una rosa con la valigia in mano ai conti in rosso, passando per una trattativa interrotta sul più bello per la cessione della proprietà a una squadra che si ritrova a dover giocare con il piede sull’acceleratore dopo 3 mesi di stop. Fonseca invece fa muro. Una dote, quella di non piangersi addosso, apprezzata anche da Pallotta (contestato anche ieri con uno striscione sotto la sede dell’Eur) che l’ha rimarcato pubblicamente. E dunque, seguendo questo fil-rouge, pazienza se Pau Lopez mercoledì non giocherà (da 5 giorni è tornato ad allenarsi con il pallone da gara ma l’idea è di non rischiarlo), Zaniolo avrà bisogno di almeno un altro paio di settimane di rodaggio (oggi però si unirà alla Primavera) e contro la Sampdoria difficilmente verranno rischiati insieme dal primo minuto Pellegrini e Mkhitaryan (entrambi reduci da lievi noie muscolari).VERTONGHEN SI TRATTANon è il momento di affliggersi ma quello d’iniziare a fare punti. Il più possibile, senza calcoli. Quelli che invece dovrà farsi il club. In tal senso la frenata su Smalling (a fronte dei 25 milioni richiesti dal Manchester United) rilancia la candidatura di Vertonghen, per il quale si tratta. Discorsi comunque futuribili. Ora bisogna pensare al campo, al 4° posto e ai 50-60 milioni che porterebbe in dote. Il resto può attendere.