La Roma è da trasferta: 3-2 sul Parma. La decide Andressa su rigore

La Roma femminile di Spugna soffre. Ma vince. Le ultime quattro uscite della formazione giallorossa, tra campionato, Champions League e Coppa Italia sono state tutte lontane da Tre Fontane. Ma poco importa, questa squadra ha piazzato tre successi e un pareggio. Oggi a Parma contro una formazione ostica, è arrivata l'ennesima vittoria: 2-3 il finale e partita decisa dalla rete di Andressa, l'unica nel secondo tempo, su calcio di rigore. Tre punti pesantissimi che rispediscono a -5 la Juventus. La Roma è ben salda in testa alla classifica della Serie A.

BOTTA E RISPOSTA

Capitan Bartoli è assente. Così come anche Paloma Lazaro. Se la prima è fuori per un problema fisico, la seconda non è stata convocata perché al centro di voci di mercato che la vedrebbero appunto ad un passo dal Parma. Spugna decide per il 3-5-2, dove Andressa gioca insieme a Giacinti davanti. L'avvio è choc, perché dopo 5 minuti la Roma è sotto: Weenninger si addormenta, l'ex Banusic recupera la sfera e la romana Martinovic porta avanti le gialloblù. La reazione delle giallorosse però è immediata. Con la solita Haavi. Crossa Glionna, la sfera è deviata e arriva dalle parti della norvegese che batte Cappelletti. Il gol fa aumentare i giri alla squadra di Spugna che ci mette davvero poco a trovare il gol del vantaggio. E chi se non lei? Sì, Giacinti, che s'avventa sulla sfera dentro l'area di rigore e col tacco batte di nuovo l'estremo difensore del Parma. Che però non ci sta, e pareggio a pochi minuti dalla fine del primo tempo con Bardin.

DECIDE ANDRESSA

La Roma nella ripresa soffre e sembrano lontane anni luce le sette sberle rifilate la scorsa settimana alla Fiorentina sempe in trasferta. Servirebbe l'episodio, che arriva, al minuto 75, quando Giacinti è stesa in area di rigore dall'ex Lazio Heroum. Andressa si prende la responsabilità del rigore e col brivido batte Cappelletti che tocca col piede ma che non evita il gol della Roma. Esplode la festa delle giallorosse che così respingono l'assanto della Juventus che poco prima aveva vinto sul campo del Pomigliano. Distacco invariato lì davanti. E domenica si torna al Tre Fontane.