La Roma consegna 2700 mascherine nei carceri di Regina Coeli e Rebibbia

La Roma ha consegnato nella giornata di mercoledì 2700 mascherine in due carceri della Capitale. In mattinata sono stati recapitati 2000 dispositivi di protezione individuale a Regina Coeli, che saranno destinati al personale penitenziario e agli operatori sanitari, mentre le restanti 700 sono state donate al braccio femminile di Rebibbia, a favore delle detenute, dei loro bambini e dei dipendenti della casa circondariale.«Ringrazio Roma Cares e tutti coloro che hanno pensato a noi. Il personale dell’istituto beneficerà delle mascherine: la polizia penitenziaria, ma anche lo staff che ci lavora ad altro titolo. In questo modo cercheremo di proteggere i detenuti», ha dichiarato il direttore di Regina Coeli, Silvana Sergi.«Il fatto che lo sport sia arrivato fin qui è un modo per dare a queste donne una voce. Questo è un gesto bellissimo da parte della Roma che dà uno sguardo di solidarietà a chi ha avuto meno mezzi per affrontare la vita», le parole di Don Antonello Sacco, cappellano aggiunto della sezione femminile del carcere di Rebibbia.