La Roma combatte il Coronavirus: consegnate 13mila mascherine agli ospedali della Capitale

Proseguono le iniziative di solidarietà della Roma per combattere l’emergenza Covid-19. Il club giallorosso ha cominciato a distribuire i materiali di prima necessità agli ospedali della capitale. La società fa sapere che «Nella giornata di martedì, la società ha consegnato 13.000 mascherine FFP2 a: Centro di emergenza Ares 118, Policlinico Umberto I, Columbus-Gemelli, Policlinico Tor Vergata, Ospedale Sant’Andrea e Istituto Spallanzani».

Intanto, i calciatori hanno cominciato una gara di solidarietà per senbilizzare tifosi e non ad “aiutare chi aiuta”. A partrcipare alla challenge El Shaarawy, Nainggolan ma anche ex giocatori come Francesco Totti Ultimo aggiornamento: 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA