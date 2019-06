La Roma ci prova con ten Hag: l'Ajax dice "no". Olandesi infastiditi per il caso Ziyech

Tra tanti ‘no’ pronunciati al presidente della Roma James Pallotta c’è anche quello di Erik ten Hag, tecnico dell’Ajax reduce dalla vittoria della Eredivise e una finale di Champions sfiorata. La dirigenza giallorossa, però, ha dovuto fare i conti con il club olandese da cui sarebbe arrivato un secco rifiuto per via dell’ottima stagione messa a segno dal suo allenatore. Secondo il Telegraaf, inoltre, l’Ajax sarebbe ancora molto infastidito con la Roma per via dell’ex direttore sportivo Monchi che la scorsa estate aveva trattato Hakim Ziyech pronto a trasferirsi nella Capitale, salvo poi disfare le valige e restare in Olanda per l’arrivo in giallorosso di Javier Pastore.

Ultimo aggiornamento: 16:40

