La Roma celebra i 150 anni di Roma Capitale: ecco le iniziative e una patch speciale per la partita contro la Juve

Nella giornata di mercoledì, è andata in scena una tavola di confronto sullo spreco alimentare presso la sede del Municpio I organizzata dalla Società con il supporto del World Food Programme, che quest’anno è stato insignito del Premio Nobel per la Pace.

All’incontro hanno preso parte l’Head of Government Affairs dell’AS Roma Stefano Scalera, il Director of Roma Department Francesco Pastorella, la Presidente del Municipio I Sabrina Alfonsi, il Dirigente Mise Federico Eichberg, il direttore della comunicazione del WFP Italia Pietro Lasalvia e la Presidente dell’Acli Roma Lidia Borzì.

Durante la conferenza è stata svelata la patch celebrativa dei 150 anni di Roma Capitale, che sarà applicata sulle maglie in occasione di Juventus-Roma "Roma Capitale 1871-2021".

«Celebrare i 150 anni di Roma Capitale è naturale per un Club da sempre legato a doppio filo con la sua città», ha dichiarato Stefano Scalera, Head of Government Affairs del Club. «Grazie all’attività di Roma Cares e alle sue campagne di impatto sociale, la connessione spontanea con il territorio si è trasformata in un impegno costante. Oggi siamo orgogliosi di presentare una patch celebrativa di questa tappa storica della Capitale, che applicheremo sulla maglia che indosseremo sabato, e di poter dare il via, con una riflessione sullo spreco alimentare, ad una nuova serie di iniziative dedicate alla Città».

Nell’ambito delle iniziative, verranno realizzati anche dei murales dedicati a personaggi che hanno lasciato una traccia indelebile nella memoria dei romani e non solo, oltre a visite con studenti in luoghi storici della Città e a attività di riqualificazione e pulizia di alcune piazze romane, con il supporto dei tifosi.

