La Roma cade al Tre Fontane, il Psg passa 3-1: si complica il cammino in Champions League

Il cammino in Champions League si è complicato terribilmente nel giro di una settimana. Non è finita, vincendo le due rimanenti (Bayern in casa e Ajax ad Amsterdam) la Roma se la può ancora giocare. Ma è dura, perché le giallorosse non sono più padrone del proprio destino. Peccato. Al Tre Fontane passa il Psg: seconda sconfitta stagionale per la Roma e prima in casa. Le parigine vincono 3-1, con merito, c'è da dirlo. Perchè la truppa di Spugna è apparsa stanca e ha pagato oltremodo l'assenza di Haavi che ha costretto il tecnico a passare a tre dietro. Qualcosa è evidente non abbia funzionato, nonostante la Roma abbia creato i presupposti - quando si era sull'1-0 - di pareggiare.

CHAWINGA SUPERSTAR

La differenza l'ha fatta ex Inter Chawinga: imprendibile. Non solo il primo gol che ha spaccato il match (26'), ma anche l'assist per il raddoppio di Katoto (67') e la sensazione di poter davvero fare molto di piu'. Si sapeva che era il pericolo numero uno, la Roma la conosceva anche per i passati, ma non ha avuto la forza per bloccarla. Albert (78') ha chiuso il match. Nel mezzo diverse occasioni giallorosse: con Viens e Giugliano nel primo tempo, con Serturini e soprattutto quella clamorosa di Giacinti che davanti a Kiedrzynek ha sparato alto nella ripresa. Glionna e Feiersinger (mandate in campo al posto di Greggi e di Serturini) non hanno dato la scossa. Inutile, purtroppo, la rete di Giugliano direttamente su calcio di punizione all'88'. Bella, ma ininfluente. E davanti agli occhi di Tiago Pinto il 2023 si chiude nel peggiore dei modi.

ADESSO RIPOSO

La Roma ha bisogno di riposo. E adesso si ferma fino al 30 dicembre prima di ritrovarsi al Giulio Onesti per preparare la finale di Supercoppa del 7 gennaio contro la Juventus a Cremona.

La prima partita che mette in palio un trofeo. La Champions torna il 24 gennaio, sempre al Tre Fontane, contro il Bayern. Vincere e sperare, per darsi la possibilità di essere in gioco fino all'ultimo in un girone di ferro. Ma c'è tempo per pensarci.

Classifica: Ajax 7, Psg 6, Bayern Monaco 5, Roma 4.