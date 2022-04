La Roma batte la Fiorentina. E domani si potrebbe festeggiare la qualificazione in Champions

Bello. Bellissimo. All'ultimo respiro. E domani si potrebbe già festeggiare qualora il Milan non riuscisse a battere il Pomigliano. Al massimo, però, la qualificazione alla prossima Champions League la Roma se la potrebbe prendere contro la Sampdoria in casa nel penultimo turno di Serie A. La squadra di Spugna riparte alla grande battendo la Fiorentina in trasferta 3-2 e mettendo otto punti davanti la squadra di Ganz. Sì, la Champions è davvero a un passo.

C'è voluta la rete di Haug al minuto 89 per superare le viola che per due volte hanno ripreso le giallorosse. Prima Di Guglielmo e poi Paloma Lazaro avaveno portato avanti la Roma, ma Sabatino su rigore nel primo tempo e poi Vigilucci nella ripresa erano riuscite a impattare. All'ultimo minuto la rete che ha deciso la sfida. Sabato prossimo infine la squadra di Spugna potrebbe brindare alla finale di Coppa Italia. Al Tre Fontane arriverà l'Empoli. Si riparte dall'1-0 dell'andata. Potrebbe diventare una stagione straordinaria.