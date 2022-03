La Roma batte l'Empoli in trasferta. Decide Giugliano. Finale di Coppa Italia vicinissima

La finale di Coppa Italia, la seconda consecutiva, è li. Ormai ad un passo. La Roma Femminile di Alessandro Spugna batte l'Empoli (1-0) in trasferta e mette in tasca la qualificazione. Una vittoria meritata - la terza in stagione delle giallorosse contro le toscane, ex squadra dell'attuale allenatore giallorosso - che apre le porte all'ultimo atto. In finale c'è già la Juventus (che ha battuto 6-1 il Milan nella sfida d'andata di ieri) e che aspetta di conoscere la propria avversaria. La Roma è vicinissima a raggiungere la truppa di Montemurro. Per la storia.

La partita l'ha sbloccata la perla direttamente su calcio di punizione di Manuela Giugliano al minuto 60. Un gol meraviglioso della numero 10 giallorossa, che apre la sfida e indirizza di conseguenza anche la qualificazione. Difficile pensare a una rimonta della squadra empolese anche per quello visto oggi, con Lind impegnata solamente nel finale - deviazione di testa di Tamborini - e con una Roma in costante proiezione offensiva. Già nel primo tempo le giallorosse sono andate vicine al vantaggio: palo di Glionna all'alba del match, occasione per Serturini alla mezz'ora, e poi altra opportunità con Pirone che da due passi non riesce a spingere dentro il pallone. Insomma, una prestazione maiuscola, da grande squadra. Con maturità e pazienza massimo risultato con il minimo sforzo. E la finale è lì.