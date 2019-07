La Roma batte 7-0 il Rieti in amichevole: doppietta di Schick. Santon: «Ci aspetta una grande stagione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Roma vince la quarta amichevole stagionale contro il Rieti per 7-0 in gol Zaniolo, autorete di Granata, Santon, Under Florenzi, doppietta Schick. Fonseca insiste con il suo 4-2-3-1: nel primo tempo in linea difensiva Karsdorp, Bianda, Mancini e Spinazzola; in linea mediana Nzonzi e Santon; sulla trequarti Zaniolo, Antonucci e Kluivert; in attacco Defrel. Fuori Dzeko per un problema muscolare al flessore, mentre Bianda durante il primo tempo è stato costretto a chiedere il cambio (al suo posto Jesus) dopo un allungo che gli ha provocato un dolore alla coscia sinistra. Nella prima frazione di gioco la Roma lavora sul possesso palla, concedendo anche spazi agli avversari che in due occasioni risultano pericolosi.Ha peccato di superficialità Gianluca Mancini, prima con un passaggio impreciso a centrocampo che ha permesso a Gondo di innescare un contropiede e poi sulla fascia sinistra all’altezza dell’area l’ex Atalanta sbaglia la copertura facendosi rubare il pallone da Marcheggiani che va vicino dal gol. A fine primo tempo Fonseca parla sia con lui che con Zaniolo, quest’ultimo ha giocato esterno destro sulla trequarti ed è apparso aggressivo e padrone del campo. Ha battuto punizioni e calci d’angolo, oltre ad aver segnato il gol del vantaggio allo scadere del primo tempo concretizzando un cross di Spinazzola sporcato da un difensore avversario.Per gli ultimi 15 minuti Fonseca mette in campo la “Roma 2” che realizza quattro gol approfittando anche della stanchezza degli avversari. Diawara e Cristante hanno occupato la posizione dei mediani, mentre Pastore si è alzato sulla trequarti a differenza di quanto accaduto nelle precedenti amichevoli. Apre le danze Under con un bel tiro di sinistro dal limite che si infila sotto l’incrocio. Florenzi approfitta di un tiro sbagliato di Diawara per realizzare il 5-0, a concludere ci ha pensato Schick con una doppietta. Nel pomeriggio alle 18 secondo test contro la TernanaNella Roma del primo tempo ha indossato la fascia di Capitano: «Porta fortuna perché ho fatto anche gol. Queste partite ci fanno bene, abbiamo iniziato con 45 minuti e ora andiamo sui 70 minuti. Ci aspetta una stagione importante e tutti si aspettano tanto da noi. Stiamo cercando di migliorare il pressing su perdita palla, questo sarà importante per il campionato e per noi», le parole del terzino a fine gara.: 44′ Zaniolo, 47 Granata (aut.), 50′ Santon, 73′ Under, 81′ Florenzi, 84′, 86’ Schick: Olsen (46′ Fuzato); Karsdorp (70′ Florenzi), Bianda (41′ Jesus), Mancini (70′ Fazio), Spinazzola (70′ Kolarov); Nzonzi (70′ Diawara), Santon (70′ Cristante); Zaniolo (70′ Under), Antonucci (70′ Pastore), Kluivert (70′ Under); Defrel (70′ Schick)..: Paulo Fonseca.: Lazzari (30′ Addario, 58′ Pegorin); Bellopede (46′ Arcaleni), Gigli (72′ Parente), Granata, Zanchi; Marchi (55′ De Sarlo), Palma (46′ Del Regno), Tirelli; Bartolotta; Gondo, Marcheggiani.Fabiani, Santini, Sette.: Alberto Mariani