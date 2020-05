La Roma assieme ad altri 75 club per la Giornata Internazionale dei bambini scomparsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Roma unirà le proprie forze a quelle di oltrepovenienti da cinque diversi continenti in occasione della, in programma il 25 maggio. La società giallorossa è tra le cinque italiane a sostenere l’iniziativa, al fianco di Juventus, Inter, Lazio e Atalanta.In totale sono 77 le squadre che si sono già offerte a sostegno del progetto, tra le quali saranno presenti anche Liverpool, Chelsea, Tottenham, Barcellona, ​​Atletico Madrid, Valencia, Marsiglia, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, a rappresentanza di 37 paesi e di diversi campionati in tutto il mondo. Ogni club ha messo a disposizione i propri canali social media per condividere il 25 maggio, un video contenente le immagini di bambini che al momento hanno fatto perdere le loro tracce.L'iniziativa prende il nome di "", è gestita dall'International Center for Missing and Exploited Children (ICMEC) ed è supportata sia dall'European Club Association (ECA) sia dalla FIFA.L'estate scorsa, il club giallorosso ha dimostrato quanto il potere mediatico del calcio possa contribuire ad aumentare la consapevolezza dell’opinione pubblica sul tema dei bambini scomparsi, grazie ai video dei nuovi acquisti in cui sono stati inclusi i volti dei giovani di cui non si hanno più notizie in tutto il mondo. I casi italiani promossi sui social media giallorossi sono stati individuati in collaborazione con Telefono Azzurro, con il quale la Società ha avviato una partnership al momento del lancio della campagna. Sei bambini che sono apparsi nei video della Roma sono stati successivamente ritrovati in salute.