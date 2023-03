La Roma al Camp Nou per ribaltare il Barcellona. Spugna:«Ci crediamo». Losada:«Per me sarà una grande emozione»

La Roma ci crede. Parola di Spugna. Le giallorosse cercheranno di ribaltare lo 0-1 dell'andata. E per farlo devono vincere al Camp Nou contro la squadra favorita di questa Champions League. In palio c'è la semifinale. «Con i numeri non sono bravo per dire le percentuali. Ma ci proveremo e ci crediamo. Il risultato dell'andata ci dice che è una partita aperta. Poi dipenderà tutto dal match che ovviamente domani verrà fuori. Sappiamo che sarà difficile». E' la prima volta che una squadra italiana arriva così in alto. «Leggo tanta voglia di esserci e giocare una sfida di questo tipo - ha detto ancora Spugna in conferenza stampa -. In breve tempo passiamo dall'Olimpico al Camp Nou. Questo è un altro stadio molto importante. Però le emozioni lasceranno spazio a quella che è la gara. Perché noi dobbiamo pensare solamente a questo». Un percorso netto quello di Spugna sulla panchina giallorossa. Ai quarti di finale di Champions e ad un passo dallo scudetto. «Quando sono arrivato alla Roma sapevo di arrivare in un club ambizioso. Speravo di arrivarci a questo punto, ma forse così presto non ci credevo. Queste due sfide contro il Barcellona spero ci lascino tanta consapevolezza». «Dobbiamo essere brave a gestire i momenti della gara. Quindi serve sicuramente intelligenza. Ma anche quella follia per gestire il possesso palla quando servirà e attaccare lo spazio che ci verrà lasciato».

LOSADA:«PER ME PARTITA SPECIALE»

La grande ex della partita è Vicky Losada, che con la maglia del Barcellona ha alzato questa Coppa. Qui in Catalogna la giallorossa è accolta dai giornalisti con un "bentornata a casa". Venerata da tutti. E lei non nasconde le proprie emozioni:«Da un poco di tempo sto preparando questa partita sotto l'aspetto emozionale. Per me è molto importante. Da parte nostra, per crescere, comunque, dobbiamo fare una grande match con personalità». «Ho ricevuto molti messaggi dalle mie ex compagne, sono grata e sempre lo sarò. Sto pensando solo alla parte calcistica però in questo momento. «All'Olimpico, la scorsa settimana, ho vissuto una delle più belle serate da quando gioco. Anche un grande spot per tutte quelle ragazzine che iniziano a giocare a calcio». «Il campionato italiano è un mondo, la Coppa Italia è un altro mondo e la Champions ne è un altro ancora. Dobbiamo scendere in campo con umiltà».