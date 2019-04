© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla paura retrocessione ad un posto nei play-off? L’Itri ci crede grazie alla cura Ghirotto. Se qualche mese fa si parlava poco, ora gli aurunci sono tra i candidati ad un posto al sole per raggiungere quel fatidico secondo posto. Un’impresa difficile ma non impossibile, anche dall’alto del momento d’oro che stanno vivendo i biancazzurri, con sette successi consecutivi. Domenica arriva l’esame di laurea: De Santis e company saranno impegnati in trasferta contro la capolista Tor Sapienza, che guida il girone B con un bottino di 55 punti. Quarantotto, invece, quelli finora conquistati dall’Itri, che sono a due lunghezze dai play-off e sperano di centrare il colpo grosso per giocarsi il tutto per tutto negli ultimi 180’.«Le due settimane di ‘riposo’ ci hanno permesso di programmare con attenzione le ultime tre partite contro Tor Sapienza, Ottavia e il Latina Sermoneta – afferma capitan Stefano Rossini – Adesso ci guardano tutti con più rispetto e maggiore attenzione, ne siamo fieri, ma è chiaro che le responsabilità aumentano a dismisura. Contro la capolista sarà una sfida maschia, contro un avversario di ottimo spessore che penso in pochi alla vigilia del campionato pronosticavano lì a fine aprile». I pontini confidano soprattutto nella vena realizzativa del tandem offensivo composto da Edoardo Onorato e Luigi Di Roberto, autori di 20 reti in due.