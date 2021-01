«Gliel’ho detto nel primo tempo di metterla sul primo palo, aveva fatto due cross lunghi e io avevo tagliato invece sul primo». Dzeko chiede, Karsdorp esegue. È la fotografia del gol che ha permesso alla Roma di superare la Sampdoria. Chi l’avrebbe mai pensato soltanto tre mesi fa. A Trigoria (e non solo) l’esterno olandese è considerato la sorpresa più grande di questo avvio di stagione. Sì, più dei progressi di Villar, della verve ritrovata di Spinazzola e/o della crescita di Ibanez. Immaginare dopo 15 giornate Karsdorp titolare senza rivali non era preventivato. Nemmeno quando, ad un passo dall’Atalanta (doveva essere l’erede di Castagne: affare fatto con la formula del prestito con obbligo di riscatto a soli 7 milioni che però, alla fine, non si è concretizzato per una questione di commissioni) e dal Genoa, Rick ha chiesto e ottenuto un colloquio con Fonseca e Fienga, ribadendo la volontà di restare e giocarsi il posto. Oggi sembra scontato vederlo correre senza rivali sulla fascia: appena 90 giorni fa appariva una sorta di chimera. O peggio: l’azzardo su un calciatore arrivato infortunato e incapace di mantenere uno stato di forma per più di 3-4 partite consecutive.

LA RIVINCITA

Karsdorp ha però dato seguito ai suoi propositi, iniziando a lavorare duramente sul campo e affidandosi al nutrizionista del club per perdere l’evidente ‘surplus’ che si portava dietro. Risultato? Almeno 6/7 chili persi, fondamentali per chi fa di professione l’atleta dopo una lesione al menisco al quale è poi seguita la rottura del crociato e una serie interminabile di infortuni muscolari. La fiducia di Fonseca - e di qualche compagno - ha fatto il resto. In primis il tecnico che gli ha regalato continuità d’impiego. Ma poi l’aver saputo che Pellegrini si era speso per lui con la società affinché rimanesse, ha rappresentato come una molla. È come se in quel momento sia scattato qualcosa che fatto sì che il ragazzo tornasse sui livelli di quando aveva convinto Monchi a spendere 19 milioni di euro (bonus compresi), «anche a rischio di doverlo aspettare». Una rinascita calcistica che si è accompagnata con una ritrovata serenità familiare. Ad agosto suo figlio di un anno, Kylian, è stato infatti ricoverato per diversi giorni all’ospedale Bambin Gesù per una problematica che la famiglia Karsdorp ha giustamente voluto mantenere segreta.

SORPRESA DI STAGIONE

Con quello di domenica contro la Sampdoria, Rick è già arrivato a quota 4 assist e 975 minuti giocati in campionato. Un’ascesa senza ostacoli a tal punto che l’acquisto di un terzino - dall’essere una priorità di mercato - è diventata una possibilità. La ricerca continua ma sono cambiati i parametri. Prima si cercava un titolare. Oggi, con Peres che si libera a giugno e Santon più infortunato che in campo (eri gli esami hanno escluso lesioni muscolari), ci si sta adoperando per acquistare un prospetto giovane da far crescere. Dietro chi? Ça va sans dire.

