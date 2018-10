La ricerca della vittoria non sempre è la ricerca della felicità

Ultimo aggiornamento: 16:29

La ricerca della felicità, era il titolo di un film di successo di Gabriele Muccino. E questo dovrebbe essere anche l’obiettivo primario di ogni persona, un istinto innato che nel mondo del calcio si deforma e diventa “la ricerca della vittoria”, non un sinonimo perché non sempre la vittoria coincide con la felicità.Lo stereotipo che ci forniscono la società e tutti i media è quello che devi essere un vincente, sempre e comunque. Tutto viene dunque giustificato in nome della vittoria, perché, come diceva Machiavelli, “il fine giustifica i mezzi”. Un meccanismo micidiale, che contamina tutto. I genitori, oramai, portano i loro figli alla Scuola Calcio soprattutto nella speranza di veder sviluppare un campione perché i bambini devono imparare a vincere; e se poi non riescono a divertirsi poco importa. Così, il proliferare delle Scuole Calcio non basta più.Per aumentare le chance di vittoria si portano i propri figli anche nelle scuole calcio individuali, la novità degli ultimi anni. Il tutto, sempre, nell’ottica di aprire più strade possibili al proprio figlio, creando così l’illusione della vittoria. Ma se questa non è condivisa con i propri coetanei, non ha valore; se non è conquistata con onore non ha valore.Troppi genitori non comprendono che calpestando tutto per una vittoria poi non rimarrà niente. Combattere questo stereotipo non è facile, ma rinviando questo obbligo morale sarà difficile seminare una nuova cultura. Bisogna rifare il percorso inverso e tornare a ricercare la felicità. Solo così, a volte, qualche sconfitta potrebbe dare più insegnamenti di una inutile vittoria e, sicuramente, tutti saremmo meno stressati dalle pressioni che questa ricerca comporta.