L’Immobile Furioso. Senza freni Ciro, un leone in gabbia, con una voglia pazzesca di tornare a fare quello che ama di più: giocare a pallone e fare gol. Con la Lazio ma adesso pure con la Nazionale. Non riesce proprio a darsi pace per il periodo che sta vivendo. Isolato, in quarantena perché ritenuto positivo. La famiglia, la moglie Jessica e i suoi bambini, non gli fanno mancare nulla e sicuramente colmano il vuoto, ma Ciro, per tutto quello che gli sta capitando, è furibondo. Per l’immagine e i cattivi pensieri che sono stati messi in giro sul suo conto, questo soprattutto non gli va giù. E, appena si chiariranno le cose e ci sarà l’opportunità, probabilmente darà mandato ai suoi legali per tutelare la sua immagine e onorabilità per quanto gli sta accadendo.



IL RISPETTO

Si sente quasi defraudato perché sente d’aver rispettato le regole, facendo tutto quello che gli è stato chiesto. Pensava di aver chiuso la questione dopo il “blocco” di Bruges e il tampone negativo prima di Torino (anche se qui nascono i primi dubbi della Procura per la mancata comunicazione alla Asl da parte della Lazio e l’eventuale violazione del protocollo). Ma Ciro, sia ben chiaro, non c’entra nulla, come del resto i suoi compagni. Le vere vittime di questa vicenda. Poi il secondo stop, niente Champions, la Juve e la Nazionale.



SPERANZA AZZURRA

Non fa che chiamare tutti ogni giorno, soprattutto il presidente Lotito. Vuole sfogarsi, avere appoggio e chiarezza. Il suo isolamento termina lunedì prossimo, a due giorni dalla sfida con la Bosnia, incontro valevole per la Nations League. Lui spera di riuscire a giocare, raggiungendo l’amico Acerbi (da ieri aggregato agli azzurri) per uscire fuori da questo tunnel. Per arrivarci dovrà avere il via libera dalla Asl, fare un tampone e risultare negativo. Solo così avrà l’ok della Federcalcio. Il vero ostacolo però, visti i precedenti, sarà il laboratorio, la Synlab, la stessa della Champions, ma anche della Nazionale. Una sfida nella sfida. Un’altra.

