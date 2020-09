© RIPRODUZIONE RISERVATA

Servirà ancora pazientare per conoscere il nuovo attaccante della. I dirigenti bianconeri sono infatti in una fase di attesa. Aspettano novità da Suarez , alle prese con l'esame di italiano per il passaporto comunitario, senza tuttavia trascurare la pista. «Edin è il capitano della Roma e fin tanto che lo vorrà resterà il capitano della nostra squadra» ha commentato il Guido Fienga in occasione del premio Calabrese. Con queste parole il Ceo giallorosso non spazza via le voci su una possibile cessione del bosniaco, ancora tra i preferiti del tecnico Pirlo e dello spogliatoio dei Campioni d'Italia. Ma il futuro dell'ex City è legato a quello di Milik (oggi nuovo contatto tra le parti). Per questo, al momento, lanon può permettersi di abbandonare le piste che portano a Morata e Cavani.Non solo attacco. Sarà una settimana cruciale anche sul fronte uscite. Khedira ed Higuain sono stati scaricati ma con entrambi manca ancora l'accordo sulla buonuscita: prima di iniziare la nuova avventura all'estero, vogliono ricevere il pagamento dell'ultimo anno di contratto.ha un'intesa di massima con l'Inter Miami, mentre il tedesco sta valutando se trasferirsi ino in. Chiusura sulle altre:ha rinnovato il contratto con l'Inter fino al 2022.