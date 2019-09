© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Ostia Mare si affida a un ex professionista con il “vizio” del gol per conquistare i primi tre punti stagionali nella prima trasferta in terra sarda contro il Muravera. La punta di diamante dei viola è il 34enne Claudio De Sousa, nato a Roma da padre angolano e madre italiana, che vanta un invidiabile curriculum in club prof. «Mi ha convinto il “puma” ha indossare la casacca lidense e cioè l’amico-capitano Adriano D’Astolfo – precisa il bomber di colore entrato subito nel cuore dei tifosi per i gol in Coppa e nel primo match di campionato contro il Latina -. Devo riconoscere che aveva ragione perché mi sono ritrovato subito bene in quanto la società del presidente Lardone è una grande famiglia e grazie anche alle attenzioni del ds Quadraccia si è creato un gruppo di spessore in cui il rapporto umano costituisce una marcia in più nel calcio odierno».IL NUOVO MODO DI FARE CALCIO DEL MISTER SCUDIERI«Ho calcato tanti campi e giocato di fronte a platee numerose – aggiunge l’attaccante – per cui ho avuto a che fare con molti tecnici. Raffaele Scuderi rappresenta, a questo livello, una piacevole novità e mi ritengo fortunato di averlo incontrato perché ha un nuovo modo di interpretare il calcio giocato che viene trasformato in una sorta di divertimento. Anche se l’Ostiamare non parte con il favore del pronostico ritengo sia un buon collettivo e una prova del suo valore è emerso domenica scorsa contro la blasonata Latina alla quale abbiamo spesso tenuto testa con il nostro gioco brioso sfiorando alla fine il colpaccio». Il riferimento del cannoniere dei gabbiani è all’occasione mancata allo scadere con una sua conclusione che non ha centrato il bersaglio ma ha comunque fatto tremare i pontini. Chi vedi il pole-position per il salto in serie C? «Nel lotto delle squadre favorite inserisco: Latina, Turris, Lattedolce, Trastevere e anche l’Aprilia».TRASFERTA OSTICA CONTRO I SARDIEliminata dalla Coppa Italia all’Anco Marzio dall’uno-due dei lidensi, il Muravera è il complesso da non sottovalutare. «I sardi ora conoscono bene il nostro potenziale – sottolinea De Sousa -. Sulla carta è un avversario ostico che gioca su un terreno difficile e per di più si è rinforzato. Siamo consapevoli delle difficoltà e cercando di fare leva sulle nostre caratteristiche tecniche scenderemo sul rettangolo in terra sarda per vincere e tornare a casa con tre punti importanti». Da queste scoppiettanti dichiarazioni è chiara la determinazione che regna nel nuovo gruppo biancoviola e la voglia di vincere è la stella polare dei lidensi.UN GIOCATORE “ABBONATO” ALLE PROMOZIONIClaudio ha iniziato a tirare i primi calci a Torre Angela e poi al Borussia. A 12 anni è passato nelle minori della Lodigiani. Con la casacca dei romani ha esordito in serie C in Coppa contro L’Aquila. Poi è stato acquistato dalla Lazio e ha fatto il suo esordio con la Primavera. Con il mister Mimmo Caso è volato in serie A contro il Milan e segnato il primo gol nella massima serie al Messina. Quindi è passato nella serie cadetta col Torino, con cui ha vinto il campionato realizzando 10 reti, poi a Messina e a Catanzaro. Con l’Ancona in C ha festeggiato una nuova promozione nei cadetti. De Sousa è dunque un giocatore “abbonato” alle promozioni, cosa che non dispiace al team tirrenico e è di buon auspicio per i biancoviola. Purtroppo a Pescare il giocatore registra una brusca frenata della sua spumeggiante carriera con un brutto infortunio. A 28 anni riprende con il Chieti in C2 e mette a segno 18 gol. Poi di nuovo a L’Aquila e la scorsa stagione a Aprilia prima di accasarsi sulla riva del Tirreno.