1 Giugno 2021

di Andrea Sorrentino

È tutto in miniatura a Monterosi, fuorché le ambizioni. Piccola la cittadina, a metà strada tra Roma e Viterbo, con appena 4000 abitanti, e minuscolo il laghetto, un vecchio cratere di vulcano da due chilometri di circonferenza, però tanto carino. Eppure anche da qui, dove la via Francigena conduceva i pellegrini nella provincia di Roma e dove Federico Barbarossa fece uno sgarbo a papa Adriano IV, non porgendogli la staffa per aiutarlo a salire a cavallo, dalla Tuscia profonda e in apparenza dimenticata, si può costruire un miracolo calcistico e far parlare di sé. Da domenica, col 2-0 al Latina, il Monterosi è in serie C, nientemeno: era in Seconda Categoria fino al 2004, ora è diventata la quarta squadra a rappresentare la regione nel calcio che conta, dopo Lazio, Roma e Frosinone. Ha appena stravinto il campionato di serie D, girone G, con tre giornate d’anticipo. Tutto merito, dicono da quelle parti, della visionarietà di un presidente, Luciano Capponi, vulcanico come la terra che hanno sotto i piedi a Monterosi. Costui ha combinato e combina di tutto: è stato ed è regista di tv, cinema e teatro, e tra le altre cose musicista, compositore di sigle e colonne sonore, poi dal 2014 è anche presidente del club. L’ha portato fin qui al grido, anzi al motto, di “No fair no play”, insomma se non è giusto non giochi, e ci ha radunato intorno testimonial illustri come Gianfranco Zola e Nevio Scala, poi ha avuto endorsement illustrissimi come quelli di Totti e Platini, per dire: si può e si deve giocare con correttezza, insegnando ai ragazzi il rispetto, la leggerezza, l’amicizia e l’onore, in pratica il tentativo in controluce è quello, improbo visti i tempi, di far tornare il calcio un gioco, e niente altro. «La C è un punto di partenza, vogliamo andare avanti: prenderò cinque top players per la categoria», è la promessa-minaccia di Capponi, figuriamoci se uno come lui vuole fermarsi. L’allenatore dell’impresa è stato David D’Antoni, molto apprezzato nell’ambiente. L’allenatore dei portieri è Fabio Morelli, che giocò nella Primavera della Roma, infatti l’altro giorno sono arrivati gli auguri di Daniele De Rossi, amico suo. Solo, per giocare in C bisognerà lasciare l’impianto di casa, il “Martoni”, di appena 700 posti: si andrà a Viterbo, per continuare a sognare.