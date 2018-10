La promessa del presidente Infantino: «Sarò a Roma per tifare il Trastevere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due giorni a Roma del capo del calcio mondiale Gianni Infantino. Relax con la moglie Lina e le sue adorabili quattro ragazze. Roma, la città più bella del mondo, i giardini e i segreti meravigliosi dello stato Vaticano. La cena con mia moglie Titti a Trastevere, il cuore pulsante e magico di Roma nostra.Discutere con il neo presidente Figc Gabriele Gravina, non c'è bisogno di presentazioni, Gabriele è stato il docente di Gianni (giovane) al master all'Università di Teramo. Giustizia sportiva, riforma, totale autonomia del procedimento endofederale, sono pilastri basilari per uscire dal groviglio inestricabile di questi mesi. Il pasticcio di agosto colpisce la passione dei bambini, dei tifosi. Primo atto chiedere scusa. Secondo atto riformare, anche per evitare che il presidente Fifa intervenga per porre riparo alle invasioni sulla autonomia. Il rapporto corretto con la Fifa e figc va ripristinato, è inspiegabile come possa essere avvenuta una cesura.Saranno settimane di rapporti continui ed intensi che potranno far esplodere il massimo dei risultati. La serata piovigginosa e ventosa ha accompagnato il tour per la magica Trastevere, crogiolo unico di umanità pulsante, dedalo di vie di passioni, incontro naturale tra arte e storia, tra realtà e sogno.L'INCONTROE poi l'incontro nello store, in via della Lungaretta, del Trastevere calcio e lì ad aspettarci il mitico presidente Pier Luigi Betturri. Lo store è un crocevia di lingue, spagnolo, cinese, inglese, russo, francese che si mescolano con il romanesco per esplodere coriandoli di vita. La maglia rosso amaranto, il logo - il leone - e poi Sant'Egidio la comunità che accoglie e che impedisce guerre. Da lì, un impegno di tornare allo stadio ove gioca il Trastevere, incastonato nelle pendici di Villa Pamphili, lo ha strappato a Gianni una telefonata di Cosimo Sibilia, vice presidente vicario Figc.Eccolo il calcio della Roma popolare, il capo della Fifa gli rende omaggio e trasforma l'impegno in una scarica di adrenalina pura che attraversa ogni vicolo. La palla torni a rotolare dissipando i veleni, i disastri di questi mesi. Grazie Gianni, Grazie Pierluigi.