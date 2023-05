La Primavera della Roma femminile in finale scudetto: battuto il Milan

La doppietta è dietro l'angolo. Anche se, per la Primavera della Roma Femminile, la gioia dello scudetto è ormai un'abitudine, visto che da tre anni di fila le giallorosse riescono a vincere il campionato. Quest'anno però le cose sono cambiate e dopo Melillo in panchina si è seduto Francesco Viglietta che, oggi, ha battuto il Milan 3-0 conquistando così, anche lui, la finale scudetto. L'avversaria uscità fuori dall'altra semifinale, quella tra Juventus e Inter. La finale è prevista domenica pomeriggio.

KRAMZAR SUPERSTAR

La Roma aveva un solo risultato a disposizione nella semifinale di questa mattina: la vittoria. Sì, aver chiuso al terzo posto la regular season costringeva le giallorosse al bottino pieno. Detto e fatto: la doppietta di Kramzar - una che gioca in Prima Squadra - e la rete di Montesi hanno regolato le rossonere. Una partita che le giovanissime giallorosse hanno interpretato alla grande e l'hanno chiusa poi nel recupero, visto che le due reti che hanno fissato il finale sono arrivate oltre il novantesimo. Insomma, tutto semplice, anche se ovviamente per riconfermarsi per quella che sarebbe la quarta volta di fila non sarà facile. Ma intanto la Roma c'è.

Come succede da diverso tempo a questa parte. La doppietta è il sogno della società.