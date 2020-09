© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stavolta è tutto vero. Anzi, Verissimo. È il centrale brasiliano l’alternativa a Smalling qualora dovesse venir meno l’ultimo assalto all’inglese. Non Marcao e nemmeno Todibo. Verissimo è il giocatore scelto dalla Roma che ha incaricato della trattativa uno degli intermediari di maggiore fiducia. Oltre cento presenze con la maglia del Santos, classe ’95, piede destro, nei mesi scorsi sembrava molto vicino alla Sampdoria, arrivata ad offrire 4.5 milioni. Per qualcosa in più la Roma può portarlo a casa. Eletto miglior difensore dello scorso Brasileirao, è un elemento abile nei contrasti aerei, dotato di una buona personalità e qualità nei piedi. Quella che non manca nemmeno a Borja Mayoral. L’attaccante del Real Madrid è ormai in dirittura d’arrivo. La Roma lo acquisterà con la formula del prestito (che può variare da 1 a 3 milioni) con diritto di riscatto. La valutazione complessiva dell’attaccante è di 13 milioni ai quali andrà scalato l’importo del prestito.Con Kumbulla, saranno i primi acquisti dei Friedkin che si apprestano a fare il loro debutto all’Olimpico all’insegna del low profile. Perché non sarà l’applauso dei 1000 presenti, scelti perlopiù dagli sponsor, a far capire a Dan e Ryan l’impatto scenico e sonoro che può regalare uno stadio pieno. Padre e figlio sono pronti all’esordio in casa in quello che, nelle loro idee, è solo un impianto di passaggio. Suggestivo quanto si vuole, storico e affascinante ma pur sempre di passaggio. Ne parleranno a breve con la sindaca Raggi. Intanto questa sera avranno modo d’incrociare Andrea Agnelli che a marzo, quando il closing sembrava imminente, lanciò quello che per molti fu una sorta di benvenuto al texano: «Ho grande rispetto per quello che sta facendo l’Atalanta (...) Poi però penso alla Roma, che ha contribuito negli ultimi anni a mantenere il ranking, ha avuto una brutta stagione con quello che ne consegue a livello economico. Bisogna proteggere gli investimenti e i costi». Assist inatteso per un’alleanza futura che appare scontata.