Il Team Nuova Florida triplica la voce. E la fa grossa, espugnando il difficile campo del Cecconi di Monterotondo con il risultato di tre a uno. Per l’Eretum, si tratta della prima sconfitta casalinga dalla venuta del tecnico Attilio Gregori. Un ko che spegne definitivamente le speranze dei gialloblu di rimanere agganciati al treno dei play off, complici le vittorie esterne di Astrea e Real Monterotondo Scalo. Eppure i padroni di casa entrano in campo con un buon piglio costringendo gli avversari a chiudersi nella metà propria campo, sfiorando al ventesimo il vantaggio con Toscano la cui girata in girata viene deviata a mano aperta da Giordani in angolo. Gli ospiti rispondono al 37’ con una conclusione dalla distanza di Rossi che colpisce il palo esterno prima di perdersi sul fondo.Sul capovolgimento di fronte, Palmerini dalla destra serve l’assist rasoterra per Trincia che a botta sicura colpisce il palo interno con la palla che termina incredibilmente fuori. Il gol è nell’aria e allo scadere del primo tempo, un cross al bacio dalla destra pesca la testa di Piro che anticipa Millozzi, incornando sotto al sette. In avvio di ripresa, l’Eretum si fa pericoloso con l’inserimento di Calabresi che prova la zampata vincente da dentro l’area, fuori di un soffio. I biancorossi non si fanno attendere e al 14’ trovano il raddoppio con un tap – in da due passi Di Bari lasciato libero di calciare a tu per tu con Alessandri. Gli eretini riaprono la gara con la rete di Trincia che sfrutta una ribattuta su una conclusione di Toscano per riaprire il risultato. Neanche il tempo di esultare, che un’amnesia difensiva, permette a Piro di trovarsi in area, steso da Alessandri, conquista il calcio di rigore che Rossi trasforma con freddezza chiudendo i conti della gara.