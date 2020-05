Se Dan Friedkin sembra essere sparito dai radar, la moglie Debra è presente più che mai e manda messaggi d’amore ai tifosi della Roma. Il mezzo per far sentire la propria presenza è Instagram, attraverso il suo account ufficiale seguito da 427 persone, dispensa “like” ai tifosi che commentano i suoi post con cuori giallorossi e frasi come “Forza Roma”. Un gesto semplice, ma che lascia accesa una speranza in tutti coloro che aspettano il cambio societario con la vendita del club da parte dell’attuale presidente James Pallotta al magnate texano Dan Friedkin. La trattativa ha subito una brusca interruzione a causa dell’epidemia Covid-19, l’accordo tra i due imprenditori era sulla base di 700 milioni per tutta la galassia di società che compongono AS Roma, ma il Coronavirus ha messo in ginocchio gran parte dei settori commerciali e industriali, compresi quelli di Dan che ha interessi nei campi automobilistico, turistico, alberghiero e cinematografico. La trattativa, però, non è tramontata del tutto perché il miliardario statunitense è in attesa di capire cosa accadrà in casa Roma con un bilancio profondo rosso (indebitamento di 278,5 milioni di euro): i prossimi step saranno la ripresa in campionato, la qualificazione in Champions (fondamentale per riassestare il bilancio), l’assemblea degli azionisti del 26 giugno e la presentazione del bilancio il 30 giugno.

In attesa che gli analisti del Friedkin Group finiscano il lavoro per poi recapitare la giusta offerta a Pallotta (circa 200 milioni in meno rispetto a quelli pattuiti a gennaio 2020), Debra Friedkin sembra impaziente di volare a Roma nel ruolo di first lady giallorossa. I suoi interessi, infatti, spaziano dall’archeologia, all’arte, passando per questioni immobiliari e filantropiche. Ha anche un sito archeologico in Texas, il “Debra L. Friedkin Sites”, dove è stata rinvenuta l’arma più antica d’America, risalente a 16mila anni fa. Il suo account Instagram, lo stesso dove dispensa “like” ai tifosi della Roma, è pieno di foto di opere di arte contemporanea fatte con materie riciclate, non un caso perché a Debra sta a cuore la tutela dell’ambiente. E sembra che da qualche settimana gli stiano a cuore anche le sorti della Roma.

