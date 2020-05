La MLS potrebbe chiudere la stagione a Disney Word

Potrebbe essere il complesso sportivo Disney lo scenario dove portare a termine la stagione della Mls, massimo campionato di calcio per club statunitensi e canadesi. Secondo il Washington Post, è l'idea a cui la Mls sta pensando, pur non avendo ancora individuato una data per la ripresa. I giocatori, allenatori e personale di supporto (oltre 1.000 persone) vivrebbero in quarantena in uno dei grandi resort vicino a Walt Disney World per un periodo di tempo indeterminato. Le squadre, invece, si eserciterebbero e giocherebbero, a porte chiuse, principalmente presso l'Espn Wide World of Sports , che si estende su 220 acri, parte dell'enorme area Disney nella Florida centrale. L'idea sarebbe nata perchè Espn, di proprietà della Disney, è uno dei partner della Mls.

