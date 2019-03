© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si fermano più i gaetani della Mistral che stanno collezionando ogni tipo di record. Decimo successo di fila, otto gare senza subire reti (720’ d’imbattibilità per il portiere Daniele Cenerelli), la miglior difesa del girone D con 21 gol incassati e l’attacco che ora con 48 reti è il quarto dietro Ferentino, Formia e Città di Paliano. La Mistral (nella foto di Giuseppe Buonaugurio) veleggia solitaria e tranquilla a quota 59 mantenendo quattro lunghezze di vantaggio sul Pontinia e sei sul Paliano. Volare basso e pensare ad una partita per volta. E’ il pensiero fisso del tecnico Francesco Gesmundo, tra i condottieri principali di una scalata senza eguali che sta proiettando i gialloblu a riscrivere ogni primato.«E’ la forza di un gruppo compatto – commenta Gesmundo – E' superfluo sottolineare che il lavoro che stiamo compiendo è fin qui perfetto, senza sbavature. Il percorso è ancora lungo e irto di insidie, ma certamente è tutto nelle nostre mani. Il calendario non è facile, visto che ci aspettano tre trasferte delicate». Domenica c’è la prima in casa di un Monte San Biagio ferito dalla scoppola di San Castrese incassata nel derby pontino contro il Suio Terme Castelforte. Nella compagine gaetana c’è un giocatore che sta confermando le sue spiccate doti di bomber: è l’attaccante itrano Antonio Marciano (’87), salito con la doppietta di domenica al fanalino di coda Hermada a 15 gol in campionato e adesso ha nel mirino Zaccaro del Formia (17) e Ambrifi del Ferentino (19). Inavvicinabile, per ora, il capocannoniere Fazi (24) del Città di Paliano.