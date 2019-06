Le strade tra Mistral Città di Gaeta e il preparatore dei portieri Tony Gatta si separano in maniera consensuale. Gatta quindi non farà parte dello staff di mr. Francesco Gesmundo. La società lo ringrazia per la professionalità mostrata ed il lavoro svolto durante la gestione Gesmundo, per aver contribuito al salto in Eccellenza.

Ultimo aggiornamento: 17:32

