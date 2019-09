© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è molta attesa a Aranova per l’esordio nell’Eccellenza dei rossoblù. Il team del presidente Andrea Schiavi è stato ammesso a disputare questa prestigiosa categoria in virtù dei risultati inanellati durante lo svolgimento dei playoff che hanno così catapultato il giovane club nel girone A del massimo campionato dilettanti laziale. Nella località lungo la via Aurelia i fedelissimi stanno preparando una coreografia degna delle ambizioni di una società che in pochi anni è riuscita a fare un vero e proprio salto di qualità e non solo con a squadra. Il presidente-imprenditore ha trasformato il centro sportivo delle “Muracciole” in bomboniera del calcio e soprattutto lo staff di tecnici ha puntato sulla valorizzazione del settore giovanile, mettendo a disposizione dei baby del posto campi di calcetto e calciotto con il prestigioso accordo siglato con l’A.C. Perugia Calcio Football Academy. Anche se non si vuole sbilanciare, il “patron” Schiavi sta mettendo in “cantiere”, diversamente non sarebbe imprenditore di successo, un nuovo salto di categoria e questo sogno dovrebbe decollare nel giro di tre stagioni calcistiche. Tutto ciò finalizzato a restituire la serie D al comune di Fiumicino.IL MISTER BERNARDINI: «SQUADRA COMPETITIVA»E’ tutto pronto per “prima” di domenica mattina, alle ore 11, nell’impianto di via Galtelli dove i locali affronteranno il Cynthia 1920. La comitiva a disposizione del mister Emiliano Bernardini ha completato le grandi manovre, destando ottima impressione anche nell’ultimo test contro l’Ottavia, vinto per 1 a 0 con rete di Bussi. «Essendo una matricola – commenta l’allenatore – vogliamo aprire la stagione e chiuderla senza grossi rischi. E’ chiaro che nel corso del campionato sarà possibile verificare il valore delle avversarie e solo allora stabilire le nostre ambizioni finali. Innanzitutto diciamo che il girone è di ferro e in pole-position vedo il Tivoli Calcio, l’Unipomezia e anche il Montespaccato, collettivi che si sono rinforzati e puntano al salto di categoria». Qual è il peso dell’attuale Aranova? «Sono molto fiducioso – aggiunge – perché il gruppo è solido e risponde bene. I giocatori sono sereni e disposti al sacrificio. Ora però dobbiamo proseguire la crescita cercando di sincronizzando l’azione dei reparti e rendere più fluidi i meccanismi con cui riuscire a essere competitivi».IL NEO-ACQUISTO PUGLIESE: «INIZIAMO VOLANDO BASSO»Uno degli elementi su cui la nuova Aranova farà affidamento è il giovane Luca Pugliese, un 21enne dai piedi buoni in grado di illuminare il gioco dei rossoblù nella zona nevralgica del campo. «Abitando a Cerveteri – precisa Pugliese – ho sentito parlare dell’ambizioso progetto dell’Aranova e per tale motivo ho accettato di far parte della rosa a disposizione del tecnico Bernardini». Luca è cresciuto nelle minori del Ladispoli e la sua classe non è passata inosservata all’esperto mister Solimina che lo ha fatto esordire, a 17 anni, nell’Eccellenza. Quindi è passato con la casacca della Primavera del Frosinone e poi è tornato sulla riva del Tirreno con l’SFF Atletico dove ha vinto il campionato e giocato una stagione in serie D. Lo scorso anno, per motivi di studio, si recato in America, dove ha giocato il campionato universitario con il Camtbellsville. «Una bella esperienza ma preferisco l’Italia – aggiunge – e sto proseguendo gli studi in Economia presso l’Università Lumsa con l’augurio di diventare un direttore d’azienda o un consulente finanziario». Dove può arrivare questa Aranova? «Il gruppo è ottimo – sottolinea Pugliese – ha doti tecnico-agonistiche di spessore con le quali credo sia in grado di togliersi grosse soddisfazioni. Per il momento non sbilancio per cui credo che dobbiamo partire con il piede giusto e iniziamo subito con il volare basso poi si vedrà. Posso solo aggiungere che oggi mi trovo in un club dove regna serenità e dove si può lavorare bene grazie soprattutto allo staff preparato e molto disponibile».