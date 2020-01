© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un inizio di 2020 da fuochi d’artificio per la Lupa Frascati. La squadra di mister Federico Pace ha battuto 5-4 l’Atletico Torrenova al termine di una gara pazzesca che ha permesso ai tuscolani di salire al terzo posto, a soli tre punti dalla vetta occupata dal Città di Monte San Giovanni Campano: «Una partita clamorosa in cui abbiamo giocato per oltre un’ora ad altissimi livelli – dice Daniele De Vecchis, centrocampista classe 1993 che ha deciso la sfida con una punizione vincente al 97’ – Poi abbiamo un po’ peccato nella gestione del risultato, ma siamo una squadra mediamente molto giovane e ieri dovevamo fare a meno di gente del calibro di Carnevali, Federici e Luciani. Inoltre di fronte c’era una squadra molto forte che ha investito tanto per stare ai vertici del girone e quindi la vittoria finale è stata pesante oltre che meritata. Il mio gol? E’ stata una bella punizione, la cercavo da un po’ e sono felice: tra l’altro ho segnato da ex, ma lì a Torrenova sono stato benissimo e non c’era nessuna “vendetta” da prendere da parte mia».De Vecchis parla con fiducia della seconda parte di stagione della Lupa Frascati: «Non c’è nessuno che entra in campo per perdere, altrimenti meglio stare a casa la domenica. Noi non eravamo partiti coi favori dei pronostici, ma abbiamo sempre creduto di poter dire la nostra. E ovviamente ora ci crediamo ancor di più anche se sappiamo che ci sono concorrenti allestite con risorse nettamente superiori alle nostre».La Lupa Frascati tornerà in campo già mercoledì per la sfida di Coppa Italia contro il Ferentino: «Ripartiamo dal 4-4 esterno dell’andata, anche quello è un obiettivo visto che abbiamo un organico con tante soluzioni». Tra i segreti della squadra tuscolana c’è indubbiamente anche la figura dell’allenatore: «Se sono tornato qui è soprattutto per mister Pace con cui ho giocato a Ladispoli in Eccellenza. Un tecnico giovane che si sta dimostrando molto preparato, una persona squisita grazie al quale si è creato uno splendido spirito all’interno del nostro gruppo».