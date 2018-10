La Lupa Frascati vince grazie al gesto fair play di Mr. Rambaudi

La Lupa Frascati vince nella partita di Promozione contro la Luiss grazie ad un grande gesto di fair play del mister ospite Rambaudi che decide le sorti del match. Durante la partita, a circa 3 minuti dalla fine sul risultato di 2 - 1 in favore dei padroni di casa, il capitano della Lupa Frascati è a terra per crampi ed il pallone è tra i piedi del portiere frascatano che viene invitato a mettere fuori la palla per consentire l'intervento del massaggiatore. La sfera però viene intercettata e messa in rete da un giocatore della Luiss che riporta il risultato in parità. Dopo le consuete contestazioni il tecnico della squadra ospite con un gesto "fuori dal comune": ferma i suoi ragazzi per permettere alla Lupa di segnare e vincere la gara, nonostante la lotta per le prime posizioni di classifica.

Ultimo aggiornamento: 21:19

