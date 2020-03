© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con il suo quarto gol stagionale ha permesso alla Luiss di restare in scia alle prime della classe, tutte vittoriose. Guglielmo Carbone, difensore centrale classe 1998, ha segnato il 2-1 sul campo del Grifone Gialloverde a una manciata di secondi dal 90esimo.“Un gol pesante per una vittoria ampiamente meritata. Il primo tempo lo abbiamo dominato andando in vantaggio con De Vincenzi che prima aveva sbagliato un rigore, poi nella ripresa attorno alla mezzora forse abbiamo pensato di avere la gara in più e siamo andati in difficoltà per una decina di minuti, culminati col gol del pareggio. Ma a quel punto ci siamo nuovamente riversati in avanti e abbiamo strappato tre punti molto importanti per la classifica. Non siamo una squadra capace di gestire i ritmi, dobbiamo sempre attaccare e fare la partita”.Il giovane centrale difensivo, al suo secondo anno con la maglia del club universitario, è molto fiducioso anche sulla classifica: “Il primo posto? Perché non dovremmo sperarci… Nelle prossime gare ci sono diversi scontri diretti e magari la classifica potrebbe raccontare cose diverse tra un mese. Noi dobbiamo pensare intanto a battere la Vigor Acquapendente nel match interno di domenica, poi si vedrà”. Per lui, tifoso laziale sin dalla nascita, è veramente speciale essere un “allievo” di Cristian Ledesma: “A questi livelli è un lusso, un allenatore con una sconfinata esperienza di campo. E’ una cosa meravigliosa per me poter essere guidato da un tecnico di questo spessore e di poter giocare al fianco di un altro ex professionista come Stendardo”.