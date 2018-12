La linea dura della Vivace Furlani: sospesi alcuni giocatori

Il presidente della Vivace Furlani, Claudia Furlani, si fa sentire. La numero uno della società biancorossa commenta i fatti accaduti in occasione della gara di campionato degli Allievi Provinciali U17 di domenica 9 dicembre, con una nota ufficiale: «Gli atleti che hanno tenuto un comportamento scorretto e non in linea con le direttive societarie sono stati sospesi. Per quanto attiene agli altri tesserati, la società sta approfondendo le eventuali responsabilità degli stessi al fine di prendere gli adeguati provvedimenti. Quanto su indicato sia al primo che al secondo punto prescindono dalle decisioni del giudice sportivo e testimoniano la volontà della società di continuare a mantenere una condotta sportiva in linea con la sua storia e tradizione».

Ultimo aggiornamento: 17:47

