La Lega Pro rischia di non partire: sarebbero promosse Monza, Vicenza, Reggina. Per la quarta c'è l'opzione sorteggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre lasta lottando con tutte le sue forze con l'obiettivo di tornare in campo, laè pronta a fermarsi e ad arrendersi all’emergenza, che nel mondo ha contagiato quasi due milioni e mezzo di persone. Appuntamento a, quando sarà in programma un’assemblea che dovrà prendere una scelta. In primis, c’è da tenere in seria considerazione la difficoltà delle squadre, molte rischiano addirittura il fallimento. Inoltre, il protocollo preparato dalla commissione medica della Figc – quello inviato dal presidenteal ministro della Salute,, e al ministro dello Sport,– per la Lega Pro non è attuabile. Adesso la decisione definitiva spetta al Consiglio Federale, che non è stato ancora convocato dal numero uno della Federazione, ma il presidentevuole evitare una miriade di cause. Si va verso la promozione delle tre prime in classifica:. La quarta potrebbe arrivare da un sorteggio. Ma alcuni club non ci stanno, come ildi Aurelio De Laurentiis. Inoltre, c'è una cosa che allarma la: le retrocessioni dalla Lega Pro sarebbero congelate. L'obiettivo della Lega Nazionale Dilettanti è, invece, promuovere le nove squadre che comandano i gironi.