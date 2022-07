La Lazio torna in campo a Formello: Sarri riparte dalla tattica, Pedro unico assente

La Lazio riparte a Formello dopo due giorni di riposo. Il club biancoceleste torna ad attivarsi in vista del secondo ritiro del pre-campionato a Grassau in Germania. In terra tedesca andranno in scena altre due amichevoli. La prima sarà contro il Genoa a porte chiuse. Poi toccherà al Qatar. Due test nei quali Sarri pretenderà di vedere ulteriori sviluppi nell'apprendimento dei suoi dettami tattici da parte dei suoi calciatori.

Lazio, Sarri riparte subito dalla tattica: unico assente Pedro

Nel frattempo il tecnico quest’oggi ha dato appuntamento alle 18:30 in campo. La ripresa è consistita in una seduta divisa tra campo adiacente e centrale del Lazio Training Center. Prima il riscaldamento e l’attivazione atletica. Poi i circuiti tecnici e infine largo alla tattica. Come accadeva nel ritiro di Auronzo di Cadore la squadra si è disimpegnata in azioni senza avversari con due 4-3-3 schierati, uno celeste e uno rosso. Dopodiché largo a una partita a campo ridotto decisa per i celesti da Milinkovic (doppietta) e infine ripetizioni solamente per il reparto arretrato con le scalate sui lanci da metà campo. Presente quasi tutto il gruppo. Recuperati in un solo colpo Akpa Akpro e Kiyine, così come Cancellieri e Casale, reduci da alcuni fastidi al ginocchio. Il difensore si è alternato con Patric e Romagnoli durante la tattica. L’unico assente è stato Pedro, ai box anche nell’ultima sgambata ad Auronzo di Cadore. Domani la squadra effettuerà un allenamento mattutino, poi nel primo pomeriggio partirà per Grassau.