La Lazio segna meno, ma ha una punta in più: Caicedo

Abbuffata partenopea: firma sul tabellino e anche sul rinnovo (a 3 milioni), lunedì arriverà l’annuncio. Non segnava dal 18 agosto, Immobile ritrova il gol e in Europa aggancia con 9 reti biancocelesti D’Amico e Lopez. Eccolo il capocannoniere della scorsa edizione al settimo posto, Ciro rivede il bersaglio più di un mese dopo l’ultima volta. Stupendo quello col Napoli alla prima giornata, eppure allora era valso una sconfitta, stavolta una vittoria. Dopo il digiuno e la stanchezza nelle ultime tre gare di campionato, all’esordio con l’Apollon Immobile si era riposato. Sino al 62’, quando è entrato in campo e ha trasformato all’84’ il rigore conquistato da Caicedo. In bacheca il 69esimo centro in 93 presenze biancocelesti. Un altro domani e il conto sarà tondo. Ciro, Ciro, tondo, quanto era brutto a Genova per lui il mondo. Così anche per gli ex rossoblù non ci sarà nessuno sconto.CROCEVIAL’anno scorso sotto la Lanterna fu doppietta, all’Olimpico invece Immobile rimase a secco nella gara crocevia, che forse più di tutte costò la Champions. La Lazio perse al 92’ sotto un colpo di Laxalt, Ciro non brillò e Inzaghi lanciò chiunque in campo (Nani e Felipe) tranne Caicedo. All’ecuadoregno però il tecnico si affidò invano nella parte finale dello scorso campionato. Anzi, fu proprio allora, per le reti fallite contro Atalanta e Crotone, che Felipao iniziò ad essere processato. Quest’estate doveva partire per far posto a un vice (Wesley) più degno, è rimasto e addirittura alla lettura delle formazioni col Frosinone è stato fischiato. Giovedì sera però Caicedo ha alzato un dito sul naso e indicato con l’Apollon tutto il suo riscatto: un assist, un rigore procurato, quattro occasioni create, 82% di passaggi centrati (il 100% in area), tackle, falli subiti e palle recuperate. Ammirate pure tutto il sudore oltre le giocate. Commovente Caicedo. nettamente il migliore in campo.VICEPoco importa che non sia un cecchino e che si divori due reti sugli assist dei privilegiati (quanto a tecnica) Milinkovic e Luis Alberto. Felipao sgomita e lotta più di loro, regala prima allo spagnolo un’altra perla di tacco (premiato come miglior gesto dalla Uefa alla prima giornata come era successo nella scorsa edizione), poi il penalty per il raddoppio. Meriterebbe lui di batterlo, ma Immobile a digiuno è ingordo e Caicedo sdrammatizza il gesto: «Ci siamo parlati perché normalmente è lui che li batte e mi ha detto che voleva tirare. Quindi gli ho detto ‘ok’ senza problemi». Già, Felipao non ne fa mai, per questo è amato da tutto lo spogliatoio e dalla società: «Non è facile farsi trovare pronto quando vieni chiamato in causa pochissime volte. La gente non gli sta perdonando nulla – spiega Tare – ma è un ragazzo umile, che ha sempre dato il massimo e sarà fondamentale quest’anno». In assenza di un’altra alternativa a Immobile, ci mette l’anima e per questo si guadagna rispetto. Poi conviene a tutti farlo sentire orgoglioso con l’aquila sul petto.